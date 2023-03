Milan, obiettivo Morata per l'attacco. Gazzetta: "Cessioni e risparmi per lo spagnolo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan guarda alla prossima stagione e pensa ad Alvaro Morata come nuovo centravanti. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno studiando la formula per l’assalto allo spagnolo e la Rosea elenca le varie fonti da cui il club vuole attingere.

Qualificarsi alla prossima Champions garantirebbe 50 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero le cessioni di Rebic e Ballo-Toure che hanno mercato all'estero (circa 10 milioni in due), l’eventuale perdita di Leao (che comunque merita un discorso a parte) e i risparmi su ingaggi pesanti di giocatori che non verranno riscattati, come Dest o Bakayoko. Tutti entrate da cui il Milan proverebbe ad affondare il colpo per Morata, il profilo giusto per colmare il vuoto dell’area di rigore rossonera - si legge -.