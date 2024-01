Milan, occasione coppa. CorSera: "Pioli cerca un trofeo per guadagnarsi il futuro"

La Coppa Italia, spesso non considerata più di tanto dal Milan, quest'anno può diventare veramente importante per i rossoneri e per il loro allenatore. Il 2023 non è stato un anno facile per Stefano Pioli, finito spesso nel mirino delle critiche e dato per vicino all'esonero in autunno. La dirigenza però gli ha dato fiducia ed è stata ripagata, come dimostrano i 16 punti ottenuti nelle ultime 7 partite.

Nonostante la stima dei dirigenti e il recente trend positivo, il futuro di Pioli rimane incerto. Il suo contratto scade a giugno del 2025 e, per evitare l'addio in estate, deve consentire al Milan di essere ancora protagonista nella fase decisiva della stagione. Come sottolinea il Corriere della Sera, visto che lo scudetto sembra essere ormai una questione tra Inter e Juventus e il piazzamento Champions dovrebbe arrivare agevolmente, per la conferma potrebbe aiutare la conquista di un titolo. Le opzioni sono l'Europa League (con rivali di livello come Liverpool e Bayer Leverkusen) oppure la Coppa Italia (con i rossoneri in campo questa sera contro l'Atalanta e poi, in caso di vittoria, a tre partite dal trofeo).