Milan, occhio alla concorrenza. La BILD: "L'Atletico vuole Fullkrug. Pronti 30 milioni"

L'indiscrezione di ieri sta trovando sempre più conferme: l'Atletico Madrid vuole Niclas Fullkrug, obiettivo fra le altre cose anche del Milan. Separatosi ad Alvaro Morata, che è diventato per l'appunto un nuovo calciatore del Diavolo, i Colchoneros si sarebbero immediatamente messi alla ricerca di un nuovo centravanti, che per caratteristiche e costi potrebbe essere proprio il 31enne in uscita dal Borussia Dortmund.

Dalla Spagna circola voce secondo la quale l'Atletico Madrid preferirebbe però dare precedenza a profili come Kolo Muani o Dovbyk, ma secondo la BILD, invece, il Cholo Simeone preferirebbe fare affidamento sul calciatori d'esperienza, ed ecco perché la scelta sarebbe ricaduta su Fullkrug. Al momento, comunque, il Milan godrebbe ancora di un leggero vantaggio a fronte dell'ok al trasferimento in rossonero arrivato dal diretto interessato, ma le cose potrebbero presto cambiare stando a quanto riportato dal noto quotidiano tedesco.

Stando a la BILD, infatti, l'Atletico Madrid sembrerebbe essere disposto ad investire addirittura 30 milioni di euro per Fullkrug, cifra che farebbe decisamente andare fuori strada il Milan, visto che l'intenzione è non solo quella di non spingersi oltre ai 15 milioni, ma anche di non partecipare a nessuna asta per il 31enne.