Milan, oggi amichevole contro il Lemine Almenno. Tuttosport: "Aldi e Kjaer, tocca voi"

"Aldi e Kjaer, tocca voi": titola così questa mattina Tuttosport in vista della prima amichevole stagionale del Milan che oggi pomeriggio a Milanello affronterà la formazione d’Eccellenza del Lemine Almenno. In casa rossonera c'è grande curiosità per vedere all'opera il giovane trequartista francese, che è uno dei volti nuovi di questa nuova stagione, e il difensore danese, che torna in campo dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso mese di novembre che lo ha tenuto fuori per parecchi mesi.