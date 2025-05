Milan, oggi l'ufficialità di Tare come nuovo ds: chi gli sta vicino lo descrive molto carico ed entusiasta

vedi letture

E' attesa nella giornata di oggi l'ufficialità di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan. Nel pomeriggio, il neo dirigente milanista è atteso in sede, ma è già da giorni da lavorando su tre fronti principalmente: nuovo allenatore, rinnovi e grana Reijnders. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che chi sta vicino all'ex Lazio lo descrive molto carico ed entusiasta per questa sua nuova avventura al Milan.

Il lavoro che attende Tare è tutt'altro che semplice. In particolare, una scelta che non va assolutamente sbagliata è quella del nuovo allenatore. il candidato forte era Vincenzo Italiano, che però ora sembra orientato a restare al Bologna. L'idea in via Aldo Rossi è di prendere finalmente un tecnico esperto e vincente, dunque non una scommessa, e i nomi caldi sono quelli di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, ma entrambi sembrano destinati ad altri club (Napoli e Juventus). Più indietro la candidatura di Thiago Motta, occhio invece alla pista che porta a Roberto Mancini. Le prossime due settimane saranno decisive.