Milan, per ora avanti con Conceiçao. Ma a giugno non sarà confermato

Sergio Conceiçao, per il momento, resta al suo posto: la società di via Aldo Rossi lo ha confermato anche dopo il terzo ko di fila in campionato di ieri contro la Lazio. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che anche lui non è esente da colpe, la squadra non sembra più seguirlo, ma non è il primo responsabile di questa stagione disgraziata. Per ora però il portoghese rimane sulla panchina del Diavolo, mentre è certo il suo addio a fine stagione.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match, Conceiçao ha spiegato: "Se ho pensato di fare un passo indietro? Quello che mi tocca di più sono i giocatori, vedere la loro faccia, la delusione, con una frustrazione grande. Io sono con loro. Sono qui per difendere i miei giocatori e il mio spogliatoio. Se dovrò lavorare due tre ore in più, lo farò. Siamo in una fase negativa a livello di risultati e di episodi. Continuiamo a lavorare, forte".