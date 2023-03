Milan pronto a cedere Leao in estate senza rinnovo. Gazzetta: "Nuovi contatti a breve"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Rafael Leao appare ultimamente distante, freddo rispetto alla sua miglior versione, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il portoghese soffre anche il cambio di modulo, quando nel vecchio 4-3-3 del Milan partiva dalla fascia e incideva tanto da essere eletto miglior giocatore dell’ultima Serie A. Poi, a distrarlo ulteriormente, c’è l’infinta questione rinnovo: come riporta il quotidiano, è previsto un nuovo contatto (telefonico o di persona, ancora non noto) tra tutte le parti (famiglia, avvocato, agente, club) entro le prossime due settimane di marzo.

In ogni caso, a fine campionato sarà emesso un verdetto. Il Milan non ha perso le speranze di rinnovo, ma è pronto a cedere Leao in estate qualora non firmasse, per evitare lo svincolo e reinvestire subito i soldi in entrata.