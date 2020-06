C’è spazio anche per le vicende del club di via Aldo Rossi sulla prima pagina del QS in edicola oggi, che pone l’accento sul futuro della panchina milanista. "Milan-Rangnick, vertice in vista. Ma Scaroni non si sbilancia", titola il Quotidiano Sportivo, che poi riporta una breve dichiarazione del presidente rossonero: "Deve decidere l’a.d. Gazidis".