Il manager-tecnico tedesco è ancora in standby. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Ralf Rangnick e del suo futuro al Milan. Non ci sono stati passi avanti sulla firma del contratto - scrive la rosea - ma è lui la prima scelta di Gazidis. Il professore è l’uomo scelto dai vertici di via Aldo Rossi per guidare l’ennesima rivoluzione rossonera.