Milan-Roma, Corriere dello Sport: "Giacomelli bomber"

Parlando del big match di ieri, l’edizione odierna del Corriere dello Sport pone l’accento in prima pagina sul pessimo arbitraggio del match. "Giacomelli bomber", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Arbitro e VAR protagonisti in negativo del pari. Due rigori fantasma, uno per parte: la Roma rimonta il Milan tre volta". Queste, invece, le dichiarazioni dei due allenatori: Pioli: "Troppi rimpianti"; Fonseca: "Alla fine giusto così".