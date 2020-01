Milan-Samp, il QS titola: "Il giorno di Ibra"

Anche il QS in edicola questa mattina si sofferma in prima pagina sul possibile (nuovo) debutto in rossonero di Ibrahimovic, che dovrebbe cominciare dalla panchina per poi trovare spazio a gara in corso. "Il giorno di Ibra", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge sempre di spalla: "Boom San Siro per vedere subito Zlatan". Saranno circa 60mila i tifosi presenti sugli spalti. L’attesa, ovviamente, è tutta per lo svedese.