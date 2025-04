Milan, sempre la stessa storia. Il QS: "Scelte discutibili e approccio sbagliato alla partita"

vedi letture

Oramai le partite del Milan sono un copione visto e rivisto. Nel post partita contro al Fiorentina Sergio Conceiçao ha espresso il desiderio di vedere la propria squadra agire invece che reagire, ma l'impressione è che al Diavolo serva effettivamente andare sotto per esprimere al massimo il suo potenziale.

Gestire così una partita può andare bene una, massimo due volte, ma quando ti trovi difronte avversari come Napoli o Fiorentina, giusto per fare due esempi recenti, difficilmente la riesci a spuntare. Di questi ed altri argomenti cardini della crisi del Diavolo ne ha parlato questa mattina Il QS, che nel taglio basso della prima pagina di oggi ha titolato: "Scelte discutibili e approccio sbagliato alla partita". Sono queste le costanti del Milan in questa stagione.