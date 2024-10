Milan sempre più lontano dalla vetta. Gazzetta: "«Colpa mia». Ma Fonseca non molla"

Con la sconfitta di ieri il Milan scende sempre più giù in classifica, per la precisione a -11 (potenziali -8) proprio dal Napoli capolista. Nonostante questo dato non giovi a favore della formazione rossonera, Paulo Fonseca non ha alcuna intenzione di mollare la presa sullo scudetto, anche se oramai più che un obiettivo sembra essere un miraggio.

Ed è proprio di questo e su questo che stamattina La Gazzetta dello Sport ha titolato, scrivendo "«Colpa mia». Ma Fonseca non molla", rifacendosi alle parole dello stesso portoghese che nel post partita di ieri ha detto "Addio scudetto? Dopo nove partite non ho mai visto vincerlo o perderlo", ma c'è bisogno ancora una volta di una svolta, perché 11 punti sono tanti, anzi, forse anche troppi.