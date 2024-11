Milan sempre più lontano dalla vetta. Il CorSera: "Paura di volare"

È come se il Milan avesse paura di spiccare il volo. È successo dopo il derby, dopo Madrid in Champions League ed infine anche ieri contro la Juventus, in una partita che la formazione di Paulo Fonseca doveva aggredire e vincere a tutti i costi per rimanere attaccata al treno per lo scudetto ed il quarto posto che questo weekend potrebbe però scappare via una volta e per tutte.

Nella partita di ieri a San Siro, invece, ad essersi presa la scelta è stata la noia, oltre che i fischi dei tifosi di fede rossonera che non hanno gradito la prestazione dei loro beniamini, che stando a quanto titolare questa mattina da Il Corriere della Sera, hanno "paura di volare", sennò non si spiegherebbero i 9 punti di distanza dalla vetta della classifica, 10 se il Napoli dovesse vincere contro la Roma.