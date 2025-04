Milan spalle al muro. La Gazzetta: "Con la Viola parte l'ultimo euro-treno"

Chiudersi in una bolla e non lasciarsi condizionare da quello che succede fuori. Nel corso di questa stagione i giocatori del Milan l'hanno fatto spesso, ma dovranno continuare anche per queste ultime 8 partite perché tra questione allenatore, San Siro e direttore sportivo ce ne saranno di argomenti che si prenderanno l'attenzione, che stasera però è interamente rivolta alla delicata sfida di campionato contro la Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport ha questa mattina parlato di un Milan senza appello, completamente spalle al muro, anche perché "Con la Viola parte l'ultimo euro-treno". Perdere anche stasera significherebbe vanificare tutte le speranze che si erano create con le due vittorie consecutive contro Lecce e Como. Perdere anche stasera significherebbe vedersi spegnere anche l'ultimo lume di speranza di un Europa che potrebbe arrivare però anche tramite la Coppa Italia. Ma questo è un altro discorso.