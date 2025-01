Milan steso dalla Juve: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani

Il Milan è stato spazzato via dalla Juventus. Un secondo tempo osceno dei rossoneri ha portato Sergio Conceicao alla sua prima sconfitta da allenatore rossonero, tre punti persi dolorosissimi contro una diretta concorrente alla corsa per la Champions League. Oggi, inevitabilmente e giustamente, tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani usciti in edicola si sperticano in elogi dei bianconeri e condannano la prestazione inaccettabile rossonera.

La Gazzetta dello Sport titola così al centro della pagina: "Diavolo che Juve. Milan brutto, Mbangula e Weah in gol". I rossoneri si provano a consolare con le notizie di calciomercato, come viene scritto subito sotto: "Motta quarto e aspetta Tomori. Conceicao, due colpi dopo Walker". Il Corriere dello Sport pone l'accento sulla prestazione juventina e recita: "Motta XXL. La miglior Juve dell'anno domina un Milan imbarazzante". E poi ancora sul tecnico bianconero: "È quarto: lezione a Conceicao". Anche Tuttosport mette in primo piano la vittoria bianconera: "Bella e cattiva. È Juve! Mbangula e Weah stendono il Milan". Nel sottotitolo: "Superiorità evidente e rimonta stavolta evitata". Quindi il QS che scrive: "Che Juve: Weah stende il Milan. Motta accelera, rabbia Conceicao".