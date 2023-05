Milan su Milinkovic-Savic, Gazzetta: "Più vicino alla porta per creare e segnare: con Pioli l'ha già fatto"

Il Milan avrebbe messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, anche se per ora non c'è una trattativa vera e propria. Nel caso in cui dovesse andare in porta, Stefano Pioli, che lo ha già allenato in biancoceleste, saprebbe già come e dove schierarlo nel 4-2-3-1 del Diavolo: il serbo potrebbe agire da trequartista, dando non solo qualità, ma anche tanta fisicità alla squadra rossonera. "Più vicino alla porta per creare e segnare: con Pioli l'ha già fatto" titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Pioli può esaltarlo in quella posizione.