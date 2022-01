Milan, Theo Hernandez verso il rinnovo. CorSport: "Intesa sempre più vicina"

È cominciato come meglio non poteva il 2022 di Theo Hernandez, che nella sfida di questa sera contro lo Spezia indosserà la fascia da capitano per la quarta volta di fila. Il desiderio del francese - assicura l'edizione odierna del Corriere dello Sport - è restare al Milan ancora per diverso tempo: le discussioni per il suo rinnovo sono a buon punto, le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli (bonus legati agli obiettivi individuali e di squadra) prima della firma. L'ingaggio dell'ex Real sarà triplicato rispetto al milione e mezzo attualmente percepito, e il nuovo accordo avrà durata fino al 2026.