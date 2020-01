Milan, Todibo più lontano. La Gazzetta: "Ipotesi complicata"

Sembrava a un passo dal Milan, ma la trattativa si è bloccata all’improvviso. Tutta “colpa” delle intenzioni del Barcellona e di Todibo, che non vogliono lasciarsi per sempre ma solo per sei mesi (in prestito secco). Il ragazzo, infatti, in futuro si vede erede di Piqué, con il Barça che crede molto nelle sue potenzialità. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi Todibo per il Milan si fa sempre più complicata.