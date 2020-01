Milan-Toro, il QS in prima pagina: "Ultime cartucce per Piatek?"

L’edizione odierna del QS si sofferma in prima pagina sulla sfida di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro (fischio d’inizio alle 20.45), ponendo l’accento su uno dei possibili protagonisti. "Milan-Toro vale la semifinale", titola il Quotidiano Sportivo, che aggiunge sempre in taglio alto: "Ultime cartucce per Piatek?". Il pistolero partirà dall’inizio ma resta sul mercato: potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia rossonera.