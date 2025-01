Milan tra mercato e il Como. La Gazzetta in apertura: "Rashford prima scelta. E Conceiçao cambia il Diavolo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina sul Milan: "Rashford prima scelta. E Conceiçao cambia il Diavolo". Il club rossonero ha avuto un contatto ieri con il Manchester United e ha fatto sapere di essere pronto a prendere Marcus Rashford in prestito fino a giugno, pagando metà dell'ingaggio dell'attaccante (circa sette milioni di euro). Ora in via Aldo Rossi attendono la risposta dei Red Devils che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. L'eventuale arrivo di Rashford escluderebbe quello di Kyle Walker, terzino del Manchester City, in quanto il club milanista può tesserare solo un giocatore inglese.

Intanto il Milan è pronto a scendere in campo stasera sul campo del Como nel recupero della 19^ giornata di Serie A. Per questa sfida (calcio d'inizio alle 18.30), Sergio Conceiçao farà qualche cambiamento nella formazione rispetto al Cagliari: in difesa ci sarà il ritorno dal primo minuto di Emerson Royal che aveva saltato la gara contro i sardi per squalifica. Dovrebbe ritrovare poi una maglia da titolare in mezzo al campo Ismael Bennacer, mentre in attacco Tammy Abraham dovrebbe essere preferito ad Alvaro Morata.