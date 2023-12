Milan, tre colpi da rimonta. La Gazzetta: "Tutto su David, poi Kiwior e Miranda"

Il Milan ha bisogno di intervenire sul mercato sia in difesa che in attacco, si legge su La Gazzetta dello Sport. Gennaio è alle porte e il club si avvia a bussare al Lilla: David è da settimane il primo obiettivo della lista. A spingere in quella direzione potrebbe essere Rade Krunic: la sua cessione offrirebbe un assist al club. Jakub Kiwior è il primo nome per la difesa: 23 anni, polacco dell’Arsenal, ma già esperto di Serie A: diciotto mesi a La Spezia.

Si cercherà la scorciatoia del prestito con un diritto di riscatto. Una alternativa a Theo può essere Juan Miranda, spagnolo del 2000, è il candidato individuato ormai da tempo. L’inserimento in corsa del Napoli ha suggerito al Milan di accelerare: in scadenza di contratto a giugno con il Betis, l’intenzione è quella di anticiparne l’arrivo di sei mesi.