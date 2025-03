Milan, tre i nomi per il ruolo di ds: profili italiani o che conoscano la A

Mesi decisivi in casa Milan. In campo e fuori. Riparte il campionato con la squadra di Sergio Conceiçao impegnata su due fronti. Da una parte c'è il campionato con un nono posto da cancellare e una risalita da mettere in pratica per poter chiudere con una qualificazione nella prossima competizione internazionale. Dall'altra c'è la Coppa Italia con una semifinale da giocare, il doppio derby con l'Inter, e una finale da conquistare per cercare di alzare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana vinta a Riyad a gennaio.

Tre in corsa per il ds

E poi c'è la situazione legata al direttore sportivo che tiene banco. La società cambierà molto in estate per cercare di tornare ai livelli del passato. Si cerca un direttore e un allenatore. Per quanto riguarda il primo sono sempre tre i nomi che circolano attorno all'ambiente bianconero e sono Fabio Paratici, Igli Tare e Tony D'Amico.

Idea italiana

La sensazione, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è il club di via Aldo Rossi voglia scegliere un direttore e un allenatore che siano italiani o che comunque abbiano militato nella nostra Serie A per tanti anni e abbiano conoscenza del nostro calcio. Presto verranno sciolti gli ultimi dubbi e si saprà chi guiderà il mercato in casa Milan.