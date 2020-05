Milan, Tuttosport: "Calhanoglu non ha paura"

"Calhanoglu non ha paura". È il titolo scelto da Tuttosport per commentare l’intervista rilasciata dal giocatore turco a Sky. Il Covid - si legge - ha generato uno stato di terrore su scala mondiale, ma Hakan descrive in maniera piuttosto lucida il modo in cui l’ha vissuta: "Adesso ho meno paura, ma non ne avevo anche quando è arrivato il Coronavirus. Se ti deve prendere ti prende. Spero che potremo ripartire a giocare perché il calcio è la nostra vita". Calhanoglu, che nel corso dell’intervista ha parlato anche di Rangnick, sarà un punto di riferimento importante per il Milan anche con il professore alla guida della squadra.