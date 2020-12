Milan, Tuttosport: "Da Simakan a Somauré: operazioni Scudetto"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al Milan, o meglio, alle strategie della società rossonera in vista di gennaio. "Da Simakan a Somauré: operazioni Scudetto", titola il giornale torinese, che poi riporta alcune dichiarazioni di Paolo Maldini: "Il nostro sarà un mercato creativo - ha affermato il direttore tecnico milanista - cerchiamo opportunità interessanti". Il Milan - si legge - farà "acquisti mirati in ogni reparto".