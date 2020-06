Milan, Tuttosport: "Di nuovo scintille tra Gazidis e Ibra"

Gazidis- Ibrahimovic, capitolo secondo. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il ritorno a Milanello dell’amministratore delegato rossonero è stato caratterizzato, soprattutto, dal faccia a faccia con l’attaccante svedese. Ibra ha fatto capire al manager sudafricano di non aver gradito il modus operandi e la progettualità del Milan attuale. Ma il dirigente ha replicato in maniera pacata e sicura alle rimostranze di Zlatan.