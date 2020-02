Donnarumma non dovrebbe giocare contro il Genoa. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che spiega come Pioli voglia preservare Gigio in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Il problema alla caviglia è di lieve entità, ma il tecnico rossonero non vuole rischiare. In porta giocherà Begovic.