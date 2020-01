"Fiducia a Rebic per fare l’Ibra", scriva il quotidiano Tuttosport in vista del match di Coppa Italia contro il Torino. Il croato è “l’uomo della provvidenza” e questa sera sarà in campo dal primo minuto al fianco di Piatek, che "si gioca le ultime chance di conferma". Contro il Torino, dunque, Pioli dovrebbe affidarsi a Rebic e al pistolero, ma Ibrahimovic è pronto.