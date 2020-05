Riprendendo l’indiscrezione riportata ieri dal giornale portoghese A Bola, il quotidiano Tuttosport si sofferma sulla trattativa tra Milan e Benfica per il trasferimento in rossonero del giovane centrocampista Florentino Luis. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno provando a inserire Paquetà nell’affare, ovviamente con conguaglio a favore dei lusitani non inferiore ai 15 milioni di euro.