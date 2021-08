Milan, Tuttosport: "Florenzi c'è e si taglia lo stipendio"

"Florenzi c'è e si taglia lo stipendio". È il titolo che l'edizione odierna di Tuttosport dedica in prima pagina al mercato del Milan. "Preso il campione d'Europa - scrive il quotidiano torinese - intanto Berardi lancia segnali a Maldini". Acquisti ma anche cessioni, come quella in prestito del giovane Pobega, pronto a trasferirsi al Torino: "Ok ai granata per Juric", si legge in taglio laterale.