Milan, Tuttosport: "Giroud totem rossonero"

Mister Pioli riparte dal totem Giroud, il centravanti che ha dato il via alla rimonta contro il Verona. Sarà lui a guidare l'attacco rossonero a Oporto, mentre Ibrahimovic partirà dalla panchina per poi subentrare. Come riporta Tuttosport, lo svedese punta a giocare più dei quindici minuti di sabato sera a San Siro. Il rientro di Zlatan è importantissimo per il Milan: l'attaccante non ha ancora un tempo pieno nelle gambe, ma se ce ne fosse il bisogno contro il Porto non direbbe di no.