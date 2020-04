Milan, Tuttosport: "Ibra, permesso accordato: sta ancora in Svezia"

Ibrahimovic rimane in Svezia. Come riporta Tuttosport, l’attaccante rossonero non tornerà a Milano fino a quando non ci sarà una data ufficiale per il ritorno in campo. Tutto autorizzato da Casa Milan: i vertici di via Aldo Rossi hanno concesso a Zlatan di rimandare a data da destinarsi il suo viaggio di rientro in Italia. All’appello, oltre a Ibra, manca anche Kessié, che tra non poche difficoltà è riuscito a organizzare il volo di rientro nel nostro Paese dalla sua Costa D’Avorio (dovrebbe arrivare domani).