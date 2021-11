Milan, Tuttosport: "Il Diavolo benedice Messias"

"Il Diavolo benedice Messias". È il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica al giocatore rossonero dopo la partita di ieri. "Debutta con gol - si legge - la qualificazione non è un sogno. Il brasiliano che nel 2019 giocava in C col Gozzano entra nell’ultima mezz’ora e vive una serata storica. Il Milan impone al Wanda la propria personalità con un pressing da urlo e dopo i cambi va in rete all’87esimo".