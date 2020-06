S’è spazio anche per le strategie di mercato della società di via Aldo Rossi sulla prima pagina del quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina. "Milan, per Jovic partita l’offerta", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Prestito e poi riscatto a 35 milioni". Il centravanti del Real Madrid, dunque, occupa una delle prime posizioni sul taccuino rossonero.