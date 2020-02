Milan, Tuttosport: "Manca il salto di qualità"

"Manca il salto di qualità". Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport parlando del Milan, reduce dalla brutta sconfitta nel derby. I rossoneri - si legge - sono a zero punti nelle partite giocate con le prime della classe. La squadra di Pioli, dunque, soffre terribilmente i big match: solo con il Napoli lo svantaggio iniziale non ha portato alla sconfitta (1-1 il risultato finale). Insomma, così non va: per emergere bisogna lottare ad armi pari con le rivali per un posto in Champions, ma la rosa attuale non è all’altezza delle altre pretendenti.