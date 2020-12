Milan, Tuttosport: "Pioli vuole il regalo di Natale"

"Pioli vuole il regalo di Natale". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando del Milan, impegnato questa sera in casa contro il Parma. "Pensiamo a vincere una gara per volta - ha dichiarato il tecnico alla vigilia del match - come se fosse una grande corsa a tappe". Il mister emiliano, come sottolinea il quotidiano torinese, ha anche "pungolato" Leao nel corso della conferenza stampa: "È un ragazzo molto intelligente - ha affrmato - ma a volte non trasmette tutta la voglia che dovrebbe avere un giovane. È molto volenteroso e a volte sembra ciondolare, deve giocare come nel cortile, cercando sempre di fare gol. Sta facendo molto bene, tre settimane fuori non sono poche, tuttavia deve compiere uno sforzo in più ma ci darà grandi soddisfazioni".