Milan, Tuttosport: "Simakan a un passo"

"Simakan a un passo". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando del mercato del Milan e della trattativa per l’acquisto del giovane difensore. Lo Strasburgo - si legge - sta lottando per non retrocedere e non vorrebbe cedere il suo gioiello a gennaio, ma la sensazione è che, alla fine, il club francese possa lasciarlo partire per circa 18 milioni di euro (la richiesta iniziale era di 20 milioni). Le parti stanno parlando intensamente in questi giorni: la trattativa viene data in dirittura finale.