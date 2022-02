Milan, Tuttosport titola: "Operazione sorpasso"

“Operazione sorpasso”, titola il quotidiano Tuttosport parlando del Milan, che oggi può approfittare del pareggio tra Napoli e Inter maturato ieri al “Maradona”. Tomori e compagni scenderanno in campo alle 12.30: “Contro la Samp all’inseguimento del primo posto”, scrive il giornale torinese, che poi aggiunge: “Una vittoria lancerebbe i rossoneri in vetta in attesa del recupero dell’Inter a Bologna. Ma Pioli abbassa i toni”.