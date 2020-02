Si parla, ovviamente, anche della partita del Franchi sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che titola: "Milan, Rebic non basta". Il noto giornale sportivo aggiunge: "Rossoneri in vantaggio con il solito croato, nel finale l’1-1 di Pulgar con i viola in dieci per l’espulsione di Dalbert. Infortunio per Donnarumma".