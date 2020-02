Il Milan affronta il Verona senza Ibrahimovic. Per i rossoneri non può che essere "un esame di maturità", come sottolinea il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina. L’influenza e una leggera contrattura costringono lo svedese a dare forfait. Pioli non ha ovviamente voluto rischiare: contro l’Hellas toccherà alla coppia Leao-Rebic.