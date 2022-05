Milan, un futuro stile City. Tuttosport: "Al via il processo di cessione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Manca poco all'entrata in società del nuovo azionista di maggioranza in casa Milan. Tra mercoledì e giovedì inizierà ufficialmente il processo che, tra qualche mese, vedrà Gerry Cardinale, numero uno del fondo RedBird Capital, come nuovo numero uno del Club rossonero. Il Milan entrerà dunque a far parte del network di statunitense che dal 2013 in avanti ha acquisito club vincenti in tutto il mondo, a partite dal Manchester City. Nei ruoli operativi, però, dovrebbero essere confermati sia Paolo Maldini che Frederic Massara. L'obiettivo di RedBird Capital, spiega Tuttosport, è quello di formare franchigie per creare valore e giocatori, tra squadre collegate tra loro in varie parti del mondo, il tutto sotto il controllo del Manchester City.