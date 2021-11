Milan, vicini altri tre rinnovi. Il CorSport: "Il sospetto è che dietro Kessie ci sia un club straniero"

Dando ormai per assodato il rinnovo di Stefano Pioli, che si legherà al Milan per altri due anni con opzione per la terza stagione, sono tre i prolungamenti ai quali il club rossonero sta lavorando in questo periodo. Come evidenziato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Bennacer potrebbe presto firmare fino al 2026, raddoppiando il salario. Mossa che il club vuole replicare con Theo Hernandez: c'è fiducia per il rinnovo fino al 2026, anche in questo caso con stipendio raddoppiato. Il terzo nome è quello di Rafael Leão: per lui il Milan ha rifiutato offerte da 30 milioni di euro, convinto che questa sarebbe stata la stagione della definitiva esplosione.

Molto più complessa la situazione di Franck Kessie. D'accordo con la proprietà, la dirigenza difficilmente si spingerà oltre i 6,5 milioni di euro offerti, sideralmente distanti dagli 8,5 richiesti dall'ivoriano. Il sospetto in casa rossonera è che dietro queste pretese ci sia un club straniero. Pare esserci stata, infine, una piccola apertura per il rinnovo di Romagnoli, che dovrà però ridursi notevolmente l'ingaggio da 5,5 milioni di euro per restare a Milano.