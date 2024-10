Milan, vietato sbagliare. La Gazzetta: "La vera garanzia è l'americano"

vedi letture

La brutta prestazione di Firenze impone al tribolato Milan stagione l'ennesima prova d'appello e d'orgoglio davanti al suo pubblico, contro un Udinese in salute che si presenta guardando il Diavolo dall'altro verso il basso.

La formazione di Paulo Fonseca non può più dunque sbagliare, anche perché una tripletta contro Udinese, Brugge e Bologna rimetterebbe a posto non solo le classifiche, ma anche e soprattutto l'umore. Per questo motivo, considerate le assenze, quantomeno in campionato, di Theo Hernandez, Rafael Leao è chiamato a guidare i compagni in queste partite, anche se La Gazzetta dello Sport invoca un altro giocatore.

Stando alla rosea, infatti, è Christian Pulisic vera la garanzia di questo inizio di stagione per il Milan, motivo per il quale lo statunitense è chiamato all'ennesimo sforzo di una stagione fino a questo momento impeccabile, fatta di 551 giocati, 5 gol, 2 assist ed una media voto che si avvicina al 7 (6.42).