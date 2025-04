Milan, Walker verso il recupero per il derby di Coppa Italia. L'inglese voleva già giocare contro l'Atalanta

vedi letture

Mercoledì alle 21 a San Siro il Milan sarà impegnato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter e per questa sfida Sergio Conceiçao dovrebbe avere di nuovo a disposizione anche Kyle Walker, che ha saltato le ultime partite dopo la rottura del gomito per cui è stato anche operato. Il difensore inglese sta molto meglio, è in fase di recupero e sarebbe voluto tornare in campo gà domani sera contro l'Atalanta, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, per precauzione è più probabile che sia a disposizione solo dal derby di Coppa in poi.

Nella serata dell'8 aprile, il Milan aveva comunicato così l'infortunio al gomito di Kyle Walker: "AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".