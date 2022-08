Milan, Ziyech piace ancora. CorSport: "I rossoneri a colloquio col Chelsea"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'Inghilterra filtrano voci relative al continuo interesse del Milan per Hakim Ziyech. I rossoneri starebbero lavorando sotto traccia e avrebbero parlato con il Chelsea anche i questi giorni. L'esterno marocchino ha le valigie in mano essendo fuori dal progetto di Ten Hag; la sua volontà è quella di trovare una squadra competitiva nella quale mettersi nuovamente in gioco. In questo senso la soluzione Milan sarebbe l'ideale e, sponda Milanello, garantirebbe a Pioli un nuovo innesto di grande qualità. Perché la trattativa possa verificarsi, però, devono concretizzarsi due situazioni: Il Chelsea deve contribuire al pagamento dello stipendio del giocatore che percepisce circa 6 milioni a stagione; inoltre, uno tra Messias e Saelemaekers dovrebbero uscire per fare spazio al giocatore marocchino ed evitare il sovraffollamento sulla fascia destra. Lo riporta il Corriere dello Sport.