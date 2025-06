Modric-Milan, pista calda: le prime pagine dei principali quotidiani rossoneri

Sembra fantamercato ma non lo è, Luka Modric e il Milan non sono mai stati così vicini. Nella giornata di ieri un'accelerata importantissima del club rossonero che con il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha fatto un blitz in Croazia per convincere il fuoriclasse che si svincolerà dal Real Madrid al termine del Mondiale per Club. Questo è il tema della mattinata di oggi per l'universo rossonero, con nuovi sviluppi che potrebbero verificarsi da un momento all'altro. Di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport in taglio centrale titola: "Modric-Milan, sì. Blitz di Tare: l'ex Pallone d'Oro a un passo". Nel sottotitolo nuove indiscrezioni sul capitolo uscite in casa rossonera: "Reijnders al City, Chelsea su Maignan ma Allegri fa muro". Il possibile colpo croato rimane in primo piano anche sul Corriere dello Sport: "Modric e il Milan alla firma". Anche in questo caso c'è un'aggiunta sulle altre trattative o idee di mercato: "Anche Ricci e Rabiot per Tare. Reijnders: il City avanza". Quindi Tuttosport che mette in primo piano sia l'ex Real Madrid che il portiere rossonero: "Milan-Modric si scalda. Via Maignan, c'è Vanja". Nel sottotitolo: "Il Chelsea sul portiere francese: può sostituirlo il serbo del Toro. Reijnders al City: affondo decisivo da 75 milioni. Theo: no all'Al Hilal".