Monza, C. Augusto: "Theo il più forte in Europa. Lui e Leao li lascio marcare volentieri agli altri..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il terzino sinistro del Monza, il brasiliano Carlos Augusto, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui parla del suo arrivo in Italia ma anche dell'attesa sfida di domani contro il Milan in cui gioca uno dei suoi modelli. Queste le parole di Augusto: "Theo Hernandez è un modello, per me il terzino sinistro più forte in Serie A, anzi in Europa. Io lo seguo molto, lo guardo con attenzione per cercare di imparare sempre qualcosa di nuovo: sarà un piacere affrontarlo. Lui e Leao sulla fascia opposta? Li lascio volentieri ai miei compagni quei due... Non sono uno che cambia spesso la maglia, di solito lo faccio con i brasiliani o con i calciatori che conosco, però può essere che a fine partita chieda proprio a Theo la maglia. Gli mando un abbraccio: è terribile quello che è capitato alla sua famiglia nei giorni scorsi".