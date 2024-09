Morata spinge per il rientro. Il CorSport: "Venezia rodaggio per Reds e Derby"

vedi letture

Il violento nubifragio abbattutosi ieri sulla città di Milano non ha fermato la voglia che Alvaro Morata ha di Milan e di tornare al più presto in campo. Lo confermano e testimoniano le immagini, con l'attaccante spagnolo che nella giornata di ieri ha svolto una seduta d'allenamento personalizzata per cercare di recuperare il prima possibile dal problema muscolare ( lesione di basso grado al retto femorale sinistro) che gli ha fatto saltare in successione Parma e Lazio.

L'obiettivo, scrive Il Corriere dello Sport, è quello di tornare tra i convocati per la sfida al Venezia, primo match dopo la sosta, così da essere pronto e preparato per le successive due gare contro Liverpool in Champions League e Inter, in programma rispettivamente martedì 17 settembre e domenica 22 settembre. Se tutto procederà per il verso giusto, continua il quotidiano, non è da escludere che, considerando l'importanza e il prestigio dei due match citati, Fonseca possa affidarsi a Morata sin dal primo minuto.