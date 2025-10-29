Moviola CorSport: poteva starci il rosso a Lookman per l'entrata su Fofana

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in merito alla moviola di Atalanta-Milan di ieri sera: "Doveri grazia Lookman: quasi rosso su Fofana". Durante il primo tempo, c'è stato un durissimo intervento di Lookman su Fofana che Doveri non ha punito nemmeno con il cartellino giallo. Secondo il quotidiano romano, l'entrata dell'attaccante nerazzurro poteva anche essere punita con l'espulsione del giocatore nigeriano: "In particolare, l’entrata di Lookman su Fofana, poco prima del gol (quando si dice il diavolo....) doveva essere gestita in maniera differente.

Perché l’entrata, con la gamba sinistra e i tacchetti esposti, di Lookman sulla gamba destra di Fofana è bella alta, ben sopra la caviglia (limite discriminante fra il rosso e il giallo). A parziale esimente, il fatto che il nerazzurro non affonda in maniera decisa, fattispecie che avrebbe portato a conseguenze peggiori. Poteva starci il rosso, era sicuramente giallo, Doveri non fa nulla".

