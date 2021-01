Moviola Gazzetta - Al Milan manca pure un rigore

La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi più controversi di Milan-Juve. Secondo la moviola della rosea, l'intervento di Calhanoglu su Rabiot (dal quale scaturisce il pari rossonero) è un colpo di fianco, più che una spallata: "Non è un fallo non visto - precisa il quotidiano - ma un episodio giudicato, anche se è questo giudizio che non convince". Al 70' Bentancur, già ammonito, interviene in netto ritardo su Castillejo: sembrerebbe un'entrata da giallo, non per Irrati, che concede il vantaggio e non estrae cartellini. L'errore in quel caso è tutto suo, perché il VAR può intervenire solo sui falli da rosso diretto. Al Milan, secondo la Gazzetta, manca inoltre un rigore per un contatto in area tra Rabiot e Brahim Diaz al 93esimo: "Irrati è vicino ma alle spalle dell'incrocio di gambe", si legge.